女星高圓圓是著名的氣質女星和幸福人妻代表，與趙又廷結婚後雖已升格當媽，仍舊無損她的氣質及美貌。今(28)日，她在社群上分享多張自己與好友搭地鐵看演唱會的照片，仙氣美貌引發網友討論。

歌手李宗盛近期在大陸北京、上海等地開唱，吸引不少歌迷前往支持，而高圓圓也與閨密約好一同到場觀看，今日下午便在微博上更新貼文，寫下：「十八歲的少年，六十歲的回歸，和我的老王的周末」，並曬出多張美照供粉絲欣賞。

只見高圓圓曬出的照片中，她穿著樸素，頭上戴著一頂黑色帽子，略施粉黛的臉上則帶著同色系的口罩，與閨密一同現身地鐵，化身普通旅客搭乘地鐵去參加演唱會，而高圓圓工作室事後也在微博上曬出一則短片。此外，高圓圓與好友也在地鐵上快樂自拍，且其中還可見到高圓圓拿下口罩，以零偽裝出鏡的「真實狀態」，精緻的五官以及不見瑕疵的肌膚，讓人一點也看不出她已經43歲了，不過周遭的人卻看似並未認出女神的身影，默默地做著自己的事。

相關貼文曝光後，也在陸網上引發網友討論，不少人留言指出：「圓圓姐是在XX座位嗎？如果是的話我會想哭，我愣是沒認出來」、「地鐵真好，還能遇到高圓圓。」遺憾未能一睹女神的風采，也有網友大讚高圓圓美貌，表示：「好喜歡姐姐呀！真的太美了」、「姐姐知道我們都想你了，所以來發照片了對不對」、「誰這麼幸運，能和姐姐搭同班地鐵啊！」