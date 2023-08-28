此外，我國《氣候變遷因應法》相關子法將陸續上路，逐步完成國內碳定價及碳交易相關機制。在政府推動淨零轉型的當下，臺灣的企業應如何在善盡社會責任的同時，把降低排放的挑戰，轉化為新的機會與商機？

證交所及臺灣碳權交易所攜手中山大學碳權研究中心30日在國立中山大學國際研究大樓-華立廳舉辦「國際碳關稅的挑戰與氣候變遷因應法下的碳權課題」論壇，邀請政府、專家及學者共同探討「國際碳關稅下企業與政府的因應之道」及「碳權交易如何帶動淨零轉型」兩議題，提供企業面對即將到來的國際碳邊境調整機制的因應之道；在國內逐步完備的碳權交易機制的當下，企業該如何透過碳定價，創造企業經營及社會永續發展的雙贏局面。

2050淨零轉型為全世界共識，也是臺灣的目標。此次的論壇，希望透過產官學界的分享及交流，協助企業在淨零轉型的過程中，找到更明確、有效且永續的經營策略及方針，加速整體淨零轉型的進程，全力實現淨零碳排的國家願景。