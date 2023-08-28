電影《我的天堂城市》28日舉行媒體茶敘，主演宋芸樺、姚淳耀、魏蔓出席，聊到片中一起合作的香港頂流男星、男子組合MIRROR成員姜濤，他在片中飾演朝聖嘻哈街舞的青少年，宋芸樺表示因為拍攝行程關係，沒機會跟姜濤碰到面，飾演夫妻的姚淳耀跟魏蔓，則有與姜濤短暫相處。

姚淳耀曝姜濤很認真在練跳舞，因為大隊在紐約拍攝，有外國人看到姜濤在跳，跑過來超讚他跳得很好，更直接上演街頭battle。魏蔓則觀察姜濤入微，模仿他的一個習慣性動作，就是笑的時候會習慣頭歪左邊，然後發出「hohoho」的超萌笑聲。

宋芸樺、姚淳耀、魏蔓為了拍片待在紐約1個月，住在Airbnb宛如回到大學住宿生活，宿舍有廚房，姚淳耀會手做歐姆蛋料理分享，「我覺得很像留學生，我還拍給我太太看，窗戶剛好有鐵窗，看起來很像監獄料理。」而宋芸樺還遇到冷氣維修工闖空門事件，讓她嚇一跳以為要被綁架。

另宋芸樺被問到好友春風跟樂天桃猿「啦啦隊女神」陳怡叡（Yuri）爆戀情，她先是笑說不知情，接著透露春風最近相當擔心電影《請問，還有哪裡需要加強》票房，為了票房破億，每天都拜拜，宋芸樺也向春風喊話：「未來我的每部片，他都要大包場，我是建議他《我的天堂城市》至少2、3個場，他朋友那麼多，看心意啦！」《我的天堂城市》電影9月15日上映。