杜德偉日前受中信兄弟球隊邀請於賽後演唱。（杜德偉工作室提供）

杜德偉日前受中信兄弟球隊邀請於賽後演唱。（杜德偉工作室提供）

杜德偉10年沒有來台開唱，日前受中信兄弟球隊邀請，前往台中洲際棒球場於賽後壓軸演唱，他想不到自己在61歲這年紀還能有這麼特別的第一次體驗，「我在香港出生長大，香港沒有棒球文化，有時候我都從電視或電影中看到打棒球或比賽，覺得棒球員非常帥氣，也會想像兒子AJ是不是有機會去學棒球，如果我看到兒子打棒球一定非常感動」。

他原訂26日於賽後開唱，因當天傍晚時大雨久久未停，導致球賽取消無法演唱，杜德偉難掩失望地說：「來台前一天我在大理有演出，演出後搭了4小時車到昆明，睡2小時趕飛機到廣州再轉機到台灣，一下機又搭車來到台中球場附近，為了這晚，我精心準備了多首經典歌曲，超期待跟大家相見，因氣候不佳取消，自己也感到失望。」隨後開玩笑問「會不會是因為來台時在機場遇到了公認雨神的蕭敬騰」。

所幸球賽連2天都在原場地舉行，雙方協調後，杜德偉順利延後一天開唱，他一上場隨即帶著舞群熱鬧唱跳，接著送上多首耳熟能響經典曲，包括〈鍾愛一生〉、〈情人〉等，最後在大家的安可聲下嗨唱〈脫掉〉，令現場氣氛沸騰起來。

提及近日啟動個人巡迴演唱會，杜德偉分享好消息說：「台灣是我一直都非常期待來開唱的地方，很多歌迷朋友也一直跟我說，也是我一直的心願。 很開心的要告訴大家，現在心願快要達成了台北站確定是我巡迴的其中一個點，希望大家也期待之後公布的那天。」