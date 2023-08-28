北市1名6旬王姓婦人，日前，神情慌張地到銀行要轉帳5百萬，銀行行員驚覺有異，遂通報思源所警方前往處理，警方到場後發現，婦人遇假交友真詐財詐騙，經警方勸說才阻止婦人被騙。

警方表示，王姓婦女自今年6月起，在網路上認識一名男子，雙方透過聊天結識，王女未曾與對方實際見過面，卻稱呼對方為「老公」，兩人在聊天中，對方佯稱從事鐘錶生意，因貨物卡在香港海關遭到查扣，需新臺幣500萬元才能將貨物取回，王女不疑有他前往銀行匯款，警方迅速地查證王女欲匯款之銀行帳戶，發現早已被設為警示帳戶，經過員警不斷地宣導此為常見之「假交友」詐騙手法，王女才恍然大悟，打消了匯款的念頭，並連忙感謝警方及銀行的幫助。

中正第二分局呼籲，近期詐騙集團常以「假投資」、「假冒親友借貸」及「網路購物分期付款設定錯誤」等話術，誘使民眾上當受騙，對於假交友真詐財之詐騙手法，往往利用被害人的信任博取被害人之同情心。民眾對於投資理財、交友等，應謹慎過濾查證，嚴防詐騙，若有發現疑似詐騙情形，請撥打110或165查證。