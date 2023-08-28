日本開始排放經處理的核廢水引發中國朝野的強烈抨擊，甚至有大批中國民眾針對日企進行電話騷擾，為此日本官方呼籲中國政府確保在華使領館與日本居民的安全。

綜合外媒報導，日本外務省發表聲明說，負責亞洲與大洋洲事務的日本高級外交官浪速博之（Hiroyuki Namazu）對這些騷擾日企的電話表示遺憾，他正式向中國駐東京大使館的高級官員發出呼籲，「強烈敦促中國政府採取適當措施，例如呼籲公民冷靜行動，並採取一切可能的措施確保日本在華居民和日本駐華外交機構的安全。」

一名福島商人對日本媒體表示，他經的4家餐廳和糕餅店上週五總共接到約1000個電話，其中大部分來自中國，他的店面為此被迫拔掉電話線。

福島市市長木幡浩（Hiroshi Kohata）也在臉書上發文稱，市政府2天內接到約200個來自中國的電話，當地學校、餐館和酒店也成為目標。他在臉書上寫道，將向日本政府報告此事並要求採取行動。

許多日本公共設施、企業與民間團體，包括東京音樂廳、岩手縣水族館等也報告稱，他們接到大量說中文的騷擾電話，以至很難正常營運。

《德國之聲》指出，在社交網路上，有中國網民分享如何搜索日本電話號碼的視頻。日本駐北京大使館還敦促在華日本公民，要特別留意不要在公共場所大聲說日語，等於是警告日本在華居民可能會因此引來惡意的騷擾。

日本環境省重申，所有對福島核廢水採樣檢測顯示放射性物質氚的濃度均低於能檢測出的下限數值，也沒有發現可能來自其他放射性物質的伽馬輻射，顯示排海「對人和環境沒有影響」。未來各種檢測將以客觀、透明、可靠的方式進行，以防止日本聲譽受損。此外，至少在未來3個月內，每週都將公佈測試結果。

日本水產廳表示，對附近海域的魚進行了測試，沒有發現任何異常。日本和科學組織稱，日本對核污染水的處理方式是過濾並稀釋，因此排入大海的核廢水是安全的。