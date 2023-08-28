55歲陳姓男子22日在捷運小港機場捷運站月台抽菸，王姓女站長前來勸阻反被毆傷，被在警方到場前逃離現場。警方循線追查，今日上午在小港區沿海三路逮捕陳男，全案依妨害公務、傷害罪送辦。據悉，陳男居無定所，近期曾在前鎮區公園縱火，這次毆傷站長後逃避追緝，在高雄、屏東兩地躲藏外，還在腳踏車上放象徵保平安的零食「綠色乖乖」，但仍於事無補，也令警方哭笑不得。

小港機場捷運站22日上午10時15分許，44歲王姓女站長接獲陳男於候車月台抽菸，隨即前往勸導，然而陳男不聽勸導，反而揮拳攻擊，王姓女站長只能先用辣椒水反制，但仍不敵陳男揮拳攻擊，造成王姓女站長頭部輕傷、手腳挫瘀傷。

小港分局警方獲報到場，但陳男早已逃之夭夭，警方展開追查，發現陳男居無定所，沒有聯絡方式，曾在北部犯案一路南下，近期在前鎮區公園縱火；陳男毆打女站長後擔心被捕，前往前鎮、鳳山、林園、屏東縣等處流竄躲藏。

在經過小港分局警方持續追查，鎖定陳男多處紮營藏匿處所後，今日8時50分許發現陳男騎車現身於小港區沿海三路一帶，立即派員將其逮捕。

據悉，原來陳男回去拿犯案用衣褲與生活用品，準備騎腳踏車換地方躲藏，警方在逮捕過程中，發現陳男作案後為了求心安，居然在車上放象徵保平安的零食「綠色乖乖」1包，然而法網恢恢仍難逃警方追緝，全案依違反妨害公務、傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。