國發會綜合出口、股價、就業等九項指標而成的景氣綜合判斷分數於7月升至15分，所對映的仍是藍燈。經濟發展處副處長邱秋瑩表示，比前一個月增2分，主因金融面指標好轉，至於生產面、貿易面的指標雖仍下跌，但跌幅已縮小。

邱秋瑩表示，由於綜合判斷分數回升，領先指標跌幅縮小，顯示國內景氣雖仍處於低緩狀態，但落底訊號比上月更明顯了，研判第四季脫離藍燈的機率很高。