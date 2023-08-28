國發會綜合出口、股價、就業等九項指標而成的景氣綜合判斷分數於7月升至15分，所對映的仍是藍燈。經濟發展處副處長邱秋瑩表示，比前一個月增2分，主因金融面指標好轉，至於生產面、貿易面的指標雖仍下跌，但跌幅已縮小。
邱秋瑩表示，由於綜合判斷分數回升，領先指標跌幅縮小，顯示國內景氣雖仍處於低緩狀態，但落底訊號比上月更明顯了，研判第四季脫離藍燈的機率很高。
國發會今（28）日公布7月景氣報告指出，景氣續亮低迷的藍燈，已連九個月呈現藍燈，但由於生產面、貿易面的跌幅縮小，金融面已見回升，顯示景氣落底的訊號更為明顯，研判第四季脫離藍燈的機會大。
國發會綜合出口、股價、就業等九項指標而成的景氣綜合判斷分數於7月升至15分，所對映的仍是藍燈。經濟發展處副處長邱秋瑩表示，比前一個月增2分，主因金融面指標好轉，至於生產面、貿易面的指標雖仍下跌，但跌幅已縮小。
邱秋瑩表示，由於綜合判斷分數回升，領先指標跌幅縮小，顯示國內景氣雖仍處於低緩狀態，但落底訊號比上月更明顯了，研判第四季脫離藍燈的機率很高。
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