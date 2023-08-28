First official bucket for Li Kaier with China 🇨🇳#FIBAWC pic.twitter.com/lpPpuVJvuq — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023

儘管大陸歸化球員李凱爾(灰狼前鋒凱爾安德生)28日手感回溫，全場投中，攻下全隊最高22分，外加5籃板、3助攻，可惜大陸隊守不住南蘇丹凶猛三分火力，最後以69比89敗下陣來，苦吞預賽2連敗，接著30日遭遇波多黎各，只是大陸隊幾乎提前宣告無緣晉級16強了。

李凱爾在世界盃的第一個進球，總算出現在開賽3分10秒的上籃命中，且在首節貢獻5分，可惜大陸隊面對南蘇丹凶猛三分火力，打完首節，仍以14比22落後；南蘇丹雖在次節一度領先到11分，大陸隊仍在打完上半場，把比數追成40比44的緊張局面。

但在第三節，大陸隊還是沒有辦法扭轉場上落後局面，最多追近到1分，卻馬上被南蘇丹拉開，前3節打完，南蘇丹63比53領先；來到末節，大陸隊進攻再次陷入低迷，防守也漏洞百出，讓南蘇丹持續擴大領先，打到最後2分20秒，大陸62比79落後，比賽勝負提前底定。

大陸隊除了李凱爾，得分次高的是趙睿13分，周琦雖拿10分，卻在比賽中出現離譜罰球沒碰框；南蘇丹以新球季可能效力公牛隊的卡利克瓊斯21分最高，寬尼也有16分，即將來台加盟台中太陽的努尼貢獻14分，沙約克13分。