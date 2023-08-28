曾在2006~2016年之間，成為世界各地安全大患的伊斯蘭國(ISIL)，似乎又在發展壯大，聯合國在一份新報告中表示，伊斯蘭國進入動亂的西非洲後，趁著當地動亂而混水摸魚，過去不到一年的時間內，在馬利共和國(République du Mali)的地盤幾乎擴大了一倍。

美社報導，這個西非國家一直非常混亂，軍事政變、恐怖團體、海外傭兵相互混戰，伊斯蘭武裝集團在與北部叛亂分子合作，成立了馬利伊斯蘭國，之後法國派出維和部隊打擊，叛亂團體失去了北部地盤，卻又流竄到人口較多的馬利中部，地盤反而更大。

2020 年 8 月，馬利總統在一次政變中被推翻，之後一名陸軍上校發動了第二次政變，並於2021 年6 月宣誓就任總統。他與俄羅斯著名的瓦格納集團(Wagner Group)建立了聯繫，實力增強。

2015 年馬里曾經簽過和平協議，由3個勢力簽署：政府、親政府民兵，以及尋求北部自治的團體聯盟。然而，當地勢力不只3個，當戰鬥人員解除武裝、復員和重返社會時，與基地組織有聯繫的「伊斯蘭與穆斯林支持團」(JNIM)組織正在爭奪馬利北部的領導權。

專家表示，大撒哈拉地區持續的暴力和襲擊，使得和平協議顯得軟弱且不可靠，意即「遵守只是自尋死路」。

JNIM 正在利用局勢混亂，將自己定位為「大撒哈拉地區人民保護者，免受ISIL伊斯蘭國侵害」，其實這兩個都是極端組織，相互指控對方迫害穆斯林。

聯合國小組表示，許多勢力都在遠處觀察JNIM組織與ISIL之間，會出現怎樣的對抗。馬利政府認為，隨著時間的推移，北部的混戰可使他們疲困，馬里當局到時候再出面收拾。但其他消息人士則表示，時間有利於恐怖分子，因為他們的軍事能力和社區滲透力正與日俱增。