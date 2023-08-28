大葉高島屋3樓BAG TO YOU ，FX Creation AGS PRO懸浮減壓電腦後背包，推薦價4300元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋2樓New Balance ，白色帆布鞋550，推薦價3680元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall機能型書包、文具及運動裝束等下殺5折起，多款可愛設計的商品頗受小孩喜愛。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推BECKMANN「擴充護脊書包-糖果公主」，原價4880元、會員獨享價4350元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推Nike Kids「螢光休閒鞋」原價1600元、會員獨享價1490元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨線上推開學季Fun心購，其中「怡寶 寶可夢懸浮磁扣新世代標準型護脊書包＋恐龍餐袋、筆袋組合」，原價4438元、特價3590元。（摘自統一時代百貨官網／朱世凱台北傳真）

因應開學日程，不少父母和學生著手添購新裝備，百貨商場觀察自8月中旬開始，開學用品買氣湧現，書包、運動鞋最熱銷，實用兼顧好看外型是首要，分析消費者今年購買預算約提升10％到15％，讓相關品項買氣激增至少3成。

Global Mall機能型書包、文具及運動裝束等下殺5折起，觀察爸媽最愛為孩童挑Q萌設計且耐用的中高價位書包，新北中和店主打BECKMANN「擴充護脊書包-糖果公主」原價4880元、會員獨享價4350元，內置護脊鋁片可轉移書包重量，分層收納大空間及專用防雨套可減少上學負擔；運動裝備包括adidas kids「LOGO短袖POLO衫」原價890元、會員獨享價800元；Nike Kids「螢光休閒鞋」原價1600元、會員獨享價1490元，維持整天舒適感。預計開學季商品線上線下整體業績可較去年成長3成。

大葉高島屋9月1日至14日APP會員於2樓運動區當日單筆滿4000元，或是於3樓嬰童玩具區單筆滿2000元，就送100元電子抵用券，於4樓5樓家用區累積滿5000元贈200元電子抵用券；8月31日前憑學生證配眼鏡現折300元。另9月1日至10月1日全館累積滿千元可抽價值1萬8000元的Airstream露營車住宿券或價值1萬2600元的5米鐘型帳住宿券。

統一時代百貨線上推「開學季Fun心購」，大學生、孩童背包都有，其中「怡寶 寶可夢懸浮磁扣新世代標準型護脊書包」，強化書包保護力與耐用度，反光物料可保護學童夜晚行走安全，搭恐龍餐袋、筆袋組合原價4438元、特價3590元；Reebok COURT ADVANCE休閒鞋，原價2180元、特價1962元，30日前滿3000享95折。

廣三SOGO 9樓近期有一系列運動品牌開幕，包括PUMA、FILA等，想穿上與IU同款的New Balance 550鞋款或ATHLETICS系列棒球外套都有機會找得到，限時持9樓不限金額銷貨明細表至指定化妝品專櫃可換品牌好禮，包括RMK潔顏冰沙等；滿2000元發票還能換4樓莫凡彼餐飲招待券100元。