郭台銘今（28）日上午10時召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選，全面展開連署以取得參選資格。資深媒體人謝寒冰怒稱，郭台銘要得太多了，要所有人無條件投降，這無法接受；郭想成就的只有3個字--郭台銘，完全不管別人死活。

資深媒體人謝寒冰今日在中天電視《大新聞大爆掛》反諷，他把所有底牌亮出來，就不用再去猜他到底想要做什麼；接下來就看支持度，郭之前支持度大約10到12％，「我覺得會變高一點，至少民進黨會支持他」！

至於柯文哲和侯友宜會投降郭台銘？謝寒冰直言，「剛好相反」，郭台銘只會促成一個結果，就是藍白之間的談判會加速。因為原本是三人一起談在野大聯盟，結果有人不守信用，還談什麼？

謝寒冰認為，現在民調最高是柯文哲，郭台銘的舉動只會造成柯文哲要談也是找侯友宜談，先從國民黨整合起，因為這時候去跟郭台銘談是沒有用的。

謝寒冰推測，侯柯如果有一個結果出來，郭台銘就不用談了！因為侯柯若已整合，郭台銘要嘛就加入，要嘛就拉倒，自己單獨選，這時候郭要的就不是中華民國，要的是他個人。

謝寒冰怒稱，郭台銘要得太多了，要所有人無條件投降，這無法接受；郭想成就的只有3個字--郭台銘，完全不管別人死活。

「但也不用悲觀」，謝寒冰最後補充，選舉隨時在變化，如果有10個翁達瑞，5個賴品妤，民進黨隨時會給我們驚喜！