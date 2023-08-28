迪拉胖受邀出席大師講堂演講。（1500聲量音創學院提供）

迪拉胖受邀出席大師講堂演講。（1500聲量音創學院提供）

陳子鴻擔任美國「1500 SOUND ACADEMY聲量音創學院」台北分校校長1年有成，繼上月請到五月天瑪莎出席大師講堂演講，本月又迎來顏社創辦人、也是《大嘻哈時代2》評審的迪拉胖蒞校演說。迪拉胖是將嘻哈音樂紮根台灣的重要人物，發掘蛋堡、Miss Ko（葛仲珊）、國蛋等嘻哈歌手，此次開講分享操盤經驗，妙喻「做音樂就像是打選戰，你的歌手就是候選人，要找出假想敵，擬定作戰方針火力全開」。

至於他自己，迪拉胖幽默搬出當今最紅的「山道猴子」，表示自己不是山道猴子，自詡較像是「競選總幹事」，笑說：「我的角色是廠牌老闆，我不是黨主席，比較像是一個競選總幹事的角色。」並且開宗明義形容操盤像打選戰，自己是競選總幹事，「這個位置並不代表這個人又多強，而是通盤知道所有大小事，最了解作品裡裡外外的過程」。

迪拉胖認為演出如同陸戰，網路行銷則如空戰，「不要太迷信宣傳，最忌找主流企劃寫歌功頌德文字，拍謝！沒有人理你，要做出自己的氣味」；並以最崇拜的伍佰舉例，他不跟著世俗的道路走，當大家都去陸綜，他一個都不去，看似與商業違背的做法，伍佰就是要走自己的道路，不做讓自己歌迷看不起的事，「他完全不去陸綜、人在台灣代言維士比，此外，他的陸戰超級強，就是專心做專輯、專場」。

迪拉胖也大讚蛋堡的作戰方針非常精準，當年以一首〈收斂水〉引起注意，專輯做成小說的外型，並用當時流行的Lomo，營造廉價相機的文青質感，成功走出一條路！提到蛋堡，迪拉滔滔不絕，2人都是爵士愛好者，當時日本爵士樂團JABBERLOOP有意願合作，可用對方提供demo、蛋堡填詞的方式進行，「身為一個總幹事，就是要無所不用其極地去洗你的候選人，跟他說這有多屌」，抓住機會促成合作，拍板敲定到出發東京錄音僅2週，「整張專輯只錄了5天，四首歌在那寫，超級硬的，這事情不會發生第二次了」。