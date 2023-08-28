27歲的金鐘迷你劇集男配黃冠智爆喜訊，今（28）日和交往2年多的演員女友「小綠」求婚成功，即將成為人夫！他也在IG PO出求婚成功的接吻照，幸福寫下「謝謝妳答應我，以後妳負責許願，我來負責實現。」經紀人表示黃冠智是和朋友一起準備求婚驚喜。

黃冠智雖然愛得低調，但提到戀情仍會大方分享，先前他為《百味小廚神 中元大餐》受訪時，提到女友還滿臉驕傲地介紹：「她去年有獲得屏東電影節最佳演員獎喔！」也表示結婚是兩人的共識，且早已同居試婚，雙方家長也都見過面。浪漫體貼的他也透露每個月的交往紀念日都會送上一朵花，在女友經痛的時候還會煮黑糖水、買紅豆湯體女友舒緩，是十足的大暖男。

經紀人透露2人目前沒有計劃婚宴和蜜月，因為還有拍攝在進行中，先以工作為主。

提到求婚過程，經紀人說，因為黃冠智的女友8月29日生日，他想在女友生日前給她求婚驚喜，所以選在今天假藉要拍朋友自創曲的MV，和女友一大早一起去拍了一些鏡頭，下午幫女友慶生後，就進行求婚，「拍攝的畫面有記錄下來，之後會剪成影片，送給女友。」