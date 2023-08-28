談到息肉，最令人擔心的一定是否會癌變？要不要切除？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，大多數息肉是良性的，只需要定期觀察和復查；但有3種息肉值得警惕，分別為大腸息肉、胃息肉及膽囊息肉，小心容易有癌變風險。另外，想預防息肉的發生，醫師也提供5點建議，包括保持健康生活習慣、均衡飲食、適量運動、避免過度攝取高危險食物、定期接受健康檢查。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，息肉是人體組織表面長出的贅生物，基本上，只要有黏膜的地方，就有可能長出息肉，包括消化道、呼吸道、子宮、鼻腔內、口腔內等。事實上，他指出，並非所有的息肉都會發展成癌症，大多數息肉為良性，對人體沒有危害，只需定期觀察和復查。

不過，對於大腸息肉、胃息肉和膽囊息肉，就值得特別留意，黃軒並針對此3種息肉，進一步說明：

1、大腸息肉：黃軒解釋，主要可分為發炎性息肉與腺瘤性息肉，前者通常不易發生癌變；後者發生癌變的風險則相對較高。他說，大約有80％～95％的大腸癌都是因大腸息肉發生惡變所引起，即便是較安全的發炎性息肉，在反覆發炎刺激下，也可能發展為腺瘤性息肉，引發罹癌風險，因此千萬不能輕忽。

2、胃息肉：黃軒提到，通常在胃鏡檢查中大概會有1％～5％的患者有胃息肉，其中有80％為發炎性或增生性的息肉，與大腸息肉相比較安全，癌變機率只有0％～5％。而剩下的20％，屬於較危險的腺瘤性息肉，有25％～50％出現癌變的可能。

3、膽囊息肉：黃軒指出，發生率約5％左右，大多數是良性的，大致可分成4種，包括膽固醇堆積息肉、膽囊炎性息肉、膽囊腺瘤及膽囊腺肌瘤。其中，後3者有癌變的風險。

至於該如何預防息肉的發生？黃軒整理專家建議，提供5點參考，分別是保持健康的生活習慣、均衡飲食、適量運動、避免過度攝取高危險食物及定期接受健康檢查。其中關於高危險食物，即高熱量、高動物蛋白、高脂肪及精緻食物，他說，這些食物都會增加膽固醇和胰島素分泌，刺激細胞過度增殖，促進息肉生長，尤其是紅肉和加工肉類，要特別留意。