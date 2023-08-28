台中明道中學自26至28日舉辦模擬聯合國活動（MDMUN2023），除首次延長活動時長成3天2夜，也加入更多社交活動，展現聯合國的外交精神。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

台中明道中學自26至28日舉辦模擬聯合國活動（MDMUN2023），吸引135位全台和海外學生代表參加，不僅首次延長活動成3天2夜，也加入更多社交活動，展現聯合國的外交精神；學生表示，模聯如同橋梁一般，激發出對國際議題的關注，與未來實踐連結。

疫情解封，明道中學迎來疫後首次模擬聯合國實體會議，除擴大籌備團隊包含國中、高中、技高、國際部學生參與，並邀請熱舞社、嘻哈研究社支援晚會表演，拓展全校參與度；包含北部的建中、澎湖的馬公及多所學校學生皆參與，並有就讀台大、政大甚至英國倫敦大學的校友擔任主席成員。

本屆明道模聯的秘書長、國際部學生許天玫已有3年多經驗，她分享，她過去常關注公共、國際議題，卻找不到管道可以實際做一些事，後來加入模擬聯合國後，找到可以發揮熱情的地方。除了實際議題的討論與思辯，過程中如何引導會議、設計會議走向甚至整個活動統籌都讓她學習很多。

她說，雖然模擬聯合國會議是模擬討論，但它就像橋梁，激發大家對議題的關注與思考，連結起未來持續關注議題並思考解方執行的可能。

許天枚也表示，前2年疫情明道模聯採線上進行，仍吸引許多同好參加，今年有高達7成參與者都來自前2年線上的累積。這次主題為「我們的模聯故事交匯之處」，除了國際議題等知能提升外，加入更多社交活動，經由團隊合作、人脈交流，展現聯合國的外交精神。

今年模聯開設了初階聯合國人權理事會、中階中文委員會聯合國社會人道主義及文化委員會及高階聯合國安全理事會，分別討論「保護衝突地區的記者」、「數字時代隱私權及採取具體行動消除種族主義、種族歧視、仇外和相關不容忍言行」以及「阿富汗局勢」等議題。明道中學國際部主任文義豪表示，期待在充滿學術及知性的文化交流之旅當中，學生碰撞出更新穎的想法，產生出更具全球性格局的新觀點。