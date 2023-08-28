為提升營運，國內磁磚市占第一的冠軍建材(1806)28日推業界最大頂規精品磁磚「瓷藝中板（MASTER ART）」系列新品，搶精裝修、天然石材市場。冠軍指出，新品上市後已受到建商、設計師/建築師及建材工程行的青睞，預期可為集團未來營運成長加分。

冠軍在國內磁磚市場市占達30％以上，但在房地產市場景氣低迷、磁磚市場又面臨進口產品競爭激烈，先前已宣布進軍木地板建材市場，自創「安心居頂級地板」搶內裝修市場商機。

冠軍表示，「瓷藝中板」具備三大市場拓展特點，包括在產品售價上，相較於高價位的義大利、西班牙進口磁磚，具貼近國產市場高性價比優勢，相當於天然石材1/3價格、歐洲進口磁磚7.5折的合宜訂價。

其次，相較進口磁磚採購交期長、價格波動高，近年客戶對於MIT國產化、高品質亦逐步重視，瓷藝中板可抓住機遇搶占市場份額。

第三，瓷藝中板在施作工法及工具使用上具有一定的技術門檻，憑藉冠軍集團擁有完善磁磚產品規劃設計，有助深化建商、設計師/建築師及建材工程行等多元客戶群所指定長期信賴的建材領導品牌。

累計今年1-7月合併營收17.49億元，年衰退3.7%；冠軍指出，進入第三季，在磁磚本業推出多樣格式產品，加上新推出的SPC木地板營銷展示中心，國內建材市占率已逐漸提升，都有助下半年營運動能的成長。