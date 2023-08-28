在人際交往中，有些人講話有條理，讓人十分信服，但實際上一旦要付諸實踐卻常常出差錯，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座嘴上說起來頭頭是道，但做起事來卻很靠不住，讓旁人傷透腦筋。

▍雙子座

雙子座聰明伶俐，擁有三寸不爛之舌，只要跟他們深入對談，很容易被其說服，並深信他們是最可靠的人。不過當雙子要將承諾付諸實踐時，卻常常因為很難長時間專注一件事，而忽略一些細節，導致做事虎頭蛇尾、紕漏百出，讓人感覺不太靠得住。

▍射手座

射手座熱情有朝氣，總是以充沛的精力去表達自己的想法和計畫，極富自信的表現往往能夠激發他人的信心，覺得射手是可靠的合作夥伴。不過射手的樂觀和輕率，有時會讓他們因為思慮不周而忽略了前期的準備工作，導致後期出現問題，甚至出現「理論與現實相去甚遠」的尷尬處境。

▍雙魚座

雙魚座充滿想像力和創造力，腦子有不少天馬行空的想法，不過在付諸行動時，很容易憑著衝動做事，導致後期因為欠缺計畫而難以堅持下去，或是因為受到外界干擾，而將事情搞砸，讓人覺得靠不住。