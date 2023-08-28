為紓解太平區學區內就學壓力，台中市教育局興建新高國小二期校舍，合計60間教室，原計畫新學年啟用，唯因缺工缺料、進度延宕，無法如期讓一年級11班新生使用，校方緊急因應，挪出一期校舍辦公空間做新生教室，搭建組合屋讓教師辦公。

台中市教育局指出，新高國小二期校舍工程在工程期間遭遇疫情警戒及缺工缺料等因素影響，加上今年6月下旬起的下雨天候，學校雖已積極趕工，仍無法提前於開學前完工。

因應即將開學，為維護新高國小1年級共11班新生的權益，教育局和校方協商，將學校一期校舍的原行政辦公空間暫時調整為學生上課教室，讓320位新生都可以在原校上課。

教育局特別感謝學校的教師們發揮愛心，全力配合挪出行政辦公空間，另行租借組合屋做為辦公空間，讓孩子們得以在原校上課，不影響家長接送學生的作息，營養午餐及課程也都不受影響。教育局承諾，積極督促廠商全力趕工，盡早完工取得使用執照，讓孩子們在二期新校舍中安心學習。