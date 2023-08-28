深耕北投，落實在地化精神，大地酒店首度與大屯火山及陽明山小農展開合作，陸續推出咖啡迎賓活動與設計相關伴手禮商品。自9月份起，飯店於周末挑選指定日，邀請大屯29莊園侯奕瑋老師在光陰部落藏書閣親自沖泡火山咖啡，讓來館的旅人都能品嘗屬於北投的獨特風味。另外，喜歡西餐廳李建嶔點心主廚則選用陽明山的在地小農無毒、無農藥的菊島之樂南瓜品種，研發出南瓜餅乾等極具特色的精緻食品，置於房間內的點心餐盤上，讓台灣乃至世界的旅客，都有機會品嚐到北投周遭在地食材的美味。

侯奕瑋老師曾榮獲2022年北台灣精品咖啡評鑑台北市冠軍得主，亦是台北市首位獲得「慈心基金會綠保標章」的咖啡農。在2017年時接手二舅周聿明的咖啡園後，以二舅的諧音取名為「大屯29莊園」，在東北季風的吹拂下，含有鎂、鐵等微量元素的火山土壤，孕育出入口微苦、入喉回甘，且帶有堅果、巧克力香的咖啡，是大屯火山咖啡特有的風味。大地酒店為讓賓客在旅行的過程品嘗到北投在地飲品，9月起挑選多個指定日，邀請到侯老師在光陰部落藏書閣沖煮迎賓咖啡，分別將以水洗、日曬及蜜處理三種方式呈現咖啡的豐富口感，讓入住的客人享用。品嘗的同時，侯老師也會在現場分享有關咖啡的小知識，以及他一路走來的栽種心得，讓旅客沉浸在書香與咖啡香的悠然氛圍中，度過閑適放鬆的下午。

另為鼓勵使用在地食材，大地酒店本年度也與陽明山的小農何叔叔進行契作，使用純人工，無農藥植種的「菊島之樂」南瓜，研發成香醇濃郁的南瓜餅乾，9月起客房內的旅客都可品嘗得到，未來也將應用在伴手禮商品的製作。李建嶔主廚說明：「在地農家何叔叔的種植過程，堅持不使用農藥，以特製的網袋保護，每天辛勤地巡視農園，因此種出品質優良又健康養生的農產品。特殊品種菊島之樂的南瓜，外型小巧可愛，營養成分完整濃縮，口感紮實鮮甜，用這麼好的農產品，才能設計出與眾不同的伴手禮」。

「堅持初心、在地扎根」是大地酒店一直以來的願景目標，透過連結在地小農，希望帶給旅客們一個親近土地的體驗，未來飯店也會持續將小農的產品納入餐點中，讓大地酒店與這塊土地更加密切，並透過與小農的契作，減少運輸上的碳排放量，朝永續發展更往前邁進一步。