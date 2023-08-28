鴻海創辦人郭台銘今(28日)宣布以總統參選人身份投入2024大選，引發熱議。粉專「政客爽」發文直酸，郭曾喊「不獨立參選」，然後「宣布獨立參選」；「講了無數次支持侯友宜」，然後「不支持侯友宜支持自己」；「讓國民黨團結」，然後「破壞國民黨團結」；「說要坐下來喝咖啡談整合」，然後「馬上宣布參選」。在年輕人面前示範如何在四個月內反覆更改承諾，「整合」就是要整合所有在野力量讓郭台銘當總統。

「致敬一代最有誠信的：郭台銘！」政客爽提到，郭董在很多年輕人面前表演，在公眾場合示範如何在四個月內反覆更改承諾，將來如果讓他當總統，大家要多學習郭董的精神，凡事一定要學會說一套做一套。比如：「不獨立參選」，然後「宣布獨立參選」；「講了無數次支持侯友宜」，然後「不支持侯友宜支持自己」；「讓國民黨團結」，然後「破壞國民黨團結」；「說要坐下來喝咖啡談整合」，然後「馬上宣布參選」。

針對曾喊支持侯友宜一事，國民黨前新竹市長候選人林耕仁今(28日)也在臉書發文質疑：「人無信不立！忠義誠信的關公精神呢？」

政客爽直呼，這麼有誠信的總統，絕對在世界上都是獨一無二的存在！年輕人就是要以郭董為楷模，比如：說「整合」這兩個字是什麼意思呢？就是整合所有在野力量讓郭台銘當總統！因為郭只要不能選總統，就會把利用的工具臭成垃圾，就是這麼有格調。

「我們年輕人就是要以這樣的人為楷模，給尊重！」政客爽表示，誠信，在我們台灣是非常重要的文化，我們可以拜關公、拜媽祖，相信這些眾天神明都會支持郭爸爸的行為。承諾不重要，什麼倫理道德、是非價值觀，都不是很重要，「只有郭能選總統最重要！」