嘉義市衛生局舉辦第2屆烘焙業「金麥方獎」，今年計有50家烘焙業者通過現場評鑑暨產品抽驗衛生標準，選在中秋節前夕，衛生局舉辦頒獎典禮，提升業者能見度。（呂妍庭攝）

嘉義市衛生局舉辦第2屆烘焙業「金麥方獎」，今年計有50家烘焙業者通過現場評鑑暨產品抽驗衛生標準，選在中秋節前夕，衛生局舉辦頒獎典禮。（呂妍庭攝）

金麥方獎得主紛紛展出精選商品。（呂妍庭攝）

金麥方獎得主紛紛展出精選商品。（呂妍庭攝）

為鼓勵業者提升食品安全管理，嘉義市衛生局舉辦第2屆烘焙業「金（麥方)獎」，今年共有50家烘焙業者通過現場評鑑暨產品抽驗衛生標準，選在中秋節前夕，衛生局28日盛大舉辦頒獎典禮暨中秋烘焙展，並由嘉義市長黃敏惠親自頒獎給得獎業者，黃敏惠期待因大家共同努力，將嘉市最優質的「金麥方獎」美食，分享給更多人。

嘉市衛生局局長廖育瑋說，食品不能只有好吃、好看，重要的是健康且兼顧衛生安全，近年衛生局致力打造嘉義市成為台灣食安首都，2020年開始舉辦金質獎，頒發獎項給餐飲界優質業者，2021年再推出金麥方獎，為嘉義烘焙相關產品做把關，今年共有50家烘焙業者通過評鑑，至於抽驗項目包括金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌及單核球增多性李斯特菌等3項目，取得合格者才能拿到金麥方殊榮。

黃敏惠感謝在場50家烘焙業者的努力，強調通過評鑑的業者都是經過層層把關、嚴格評核，能夠貼上金麥方獎標章代表的是食品衛生安全，尤其近幾年嘉義面臨疫情考驗，卻因為業者在食品源頭嚴格把關，才讓消費者買的放心，吃的也安心。

黃敏惠進一步提及，嘉義市營利事業銷售額年年創新高，平均每個家庭可支配所得也比上年度增加，在非6都縣市排名第3，去年平均每戶家庭儲蓄金額較上1年度增加35.40％，高於台灣平均，所有經濟成果都是全民所貢獻，這也表示嘉義人勤奮、勤儉的特質，在地食品烘培業者所做產品都是為自己人。

衛生局表示，通過評鑑的業者除頒發烘焙「金麥方獎」獎座、布條、標章及桌旗外，衛生局亦製作金麥方獎榮譽貼紙，讓獲獎業者張貼於產品包裝，鼓勵持續落實自主管理外，也會是年節送禮的好選擇。