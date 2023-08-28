屏東縣截至28日已累計26例登革熱本土確診病例，其中萬丹鄉19例、屏東市4例、潮州鎮2例及竹田鄉各1例。屏縣府指出，上周新增3例個案，因確診個案常於千禧公園周邊活動且於公園內發現孳生孑孓，為提醒民眾多加防範，已於公園周邊插上黃旗，呼籲民眾務必加強自身防蚊措施，盡快清除家戶內外積水容器。

屏縣府衛生局表示，屏東市新增3例居住地及工作地相近，且發病日間隔小於14日，符合群聚定義，屏東市公所於25日成立市級指揮中心，並由市長周佳琪擔任指揮官討論各項防治措。

此外，為考量千禧公園為縣民常聚集活動的場域，且在公園內也有發現積水容器，除加強公園孳清與防治外，也於千禧公園插旗警示，提醒民眾前往該區域活動應穿著淺色長袖、長褲，可以減少被蚊蟲叮咬的機會。

縣府再次提醒民眾，落實每周住家及周圍「巡、倒、清、刷」，環境整頓為預防登革熱的不二法門，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速前往就醫。