健保逐年砍藥價，讓藥廠吃不消。健保署長石崇良今天表示，為提升台灣新藥競爭力，研擬擴大「首發藥」定義，只要是在台灣製造且於他國取得藥證後2年內，即符合獎勵條件，將給予較高的健保核價，預計今年10月提出修法草案。

石崇良今天在「行政院生技產業策略諮議委員會議」（BTC）指出，「首發藥」過去以在台灣完成臨床試驗並取得藥證的新藥為限，今年下半年將修法，擴大涵蓋「在國際上市的2年內在台灣申請藥證」的新藥也視為台灣首發藥，並給予較好的健保核價，以鼓勵在台灣製造的新藥更具有競爭力。

石崇良會後受訪說明，由於藥廠可能在多國同步申請藥證，各國速度有快有慢，因此預計修法，只要在他國取得藥證的2年內在台取得藥證，無論是在地研發、 外資設廠或委託製造（CDMO）的新藥，只要是在台灣製造，即符合「台灣首發藥」條件。預計今年10月提出《藥品支付給付辦法》修法草案，並與各界溝通後辦理預告程序。

根據健保署統計，學名藥占國人用藥量的7成，但僅占健保申報價格的4成。石崇良於會中指出，從產業觀點來看，學名藥比較具有競爭力，目前針對三同藥品（同成分、同含量／劑量、同劑型者）給予相同的健保核價，將研擬新的獎勵做法，針對專利期後取得藥證的前幾家學名藥，給予較高的核價。

石崇良會後指出，既然原廠藥過了專利期，在食藥署把關之下，原廠藥和學名藥的藥效都是一樣的，不應該再有所謂的核價差別；為鼓勵學名藥盡快問世，針對前幾張取得藥證的學名藥，將給予較高的健保核價，才能讓過專利期的原廠藥能有降價空間，以利用節省下來的藥費挹注更多新藥，將盡速修法，預計明年上半年實施。