國立中興大學自2016年起與日月光合作食蛇龜保育工作，透過保育教育宣導、規畫保育示範社區、改善救傷環境及深化山林棲地調查工作，帶動更多企業，動身投入台灣瀕臨絕種動物的保育行列，亦投入生態教育推廣，暑假期間帶領國小學生進入南投山區認識台灣龜類課程。

食蛇龜有「山林龜寶」之稱，也被稱為「黃緣閉殼龜」，屬雜食性動物，中興大學暑期開辦台灣龜類生態課程，興大食蛇龜保育團隊日前至南投縣竹山鎮鯉魚國小，帶領國小三到六年級學生，進行一整天的認識台灣龜類課程。

中興大學野生動物救傷中心於多年前增設食蛇龜臨時收容中心，當時被查獲的走私龜，都暫時安置在中興大學，志工每天餵食照顧，校內的食蛇龜保育團隊自2016年起在財團法人日月光環保永續基金會資助下，除著重長期生態研究，並合作保育食蛇龜。

台灣龜類生態課程除在室內了解目前科學研究的成果外，透過實際操作研究器材與體驗無線電追蹤，讓學員了解台灣龜類保育的艱辛與現況；當日尾聲讓學生們製作龜類相關手工藝品，期望學生們能帶回資訊與家人分享，達到保育教育推廣目的。

興大食蛇龜保育團隊表示，透過教育宣導讓小朋友知道盜獵與棲地喪失為影響台灣龜類族群存續的最大因素，並讓他們知道大量保育龜類走私查緝後，如何安置、野放，野放後如何透過無線電發報器監測個體適應狀況，持續追蹤。