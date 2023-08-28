陳其邁表示，瑞典貿易及投資委員會台北辦事處與瑞典的企業，在2021年共同成立「瑞典+台灣綠色轉型聯盟」，簽署減碳宣言，協助台灣達成2050淨零排碳的目標，他特別表達感謝。

他說，高雄從過去到現在，都是台灣非常重要的重工業城市，碳排高達5,737萬噸，佔台灣總體碳排20％，其中，能源與產業的部分佔了總量80％，而今年高雄市也通過淨零城市管理自治條例，是台灣氣候變遷因應法公布以來第一個地方政府通過的淨零法規。

陳其邁指出，瑞典是全球最早課徵碳稅，也是碳稅最高的國家，對於減碳有非常豐富的經驗，同時也帶動瑞典的經濟成長，提升產業競爭力，因此，瑞典淨零的公正轉型的經驗，包括民間與政府的合作，加速實現國家在2045年零化學燃料的目標，非常具有激勵的作用。

他說，高市府與民間企業共同成立產業淨零大聯盟，將產業分成鋼鐵、石化、電子、能源、循環經濟等組別，透過以大帶小的合作方式，共同分享減碳技術。

陳其邁表示，高市府正啟動輔導的機制，進場協助中小企業進行碳盤查，也因市場在這裡，機會當然也在這裡，包括SAP、AWS、微軟、CISCO、精誠等國際企業，陸續帶來了低碳科技的解決方案，期待瑞典與產業淨零大聯盟能進一步提升台灣的減碳技術。

陳其邁說，台灣日前也成立了碳權交易所，而且總公司就設在高雄，未來包括碳盤查、碳交易、碳循環、碳捕捉以及完整的減碳產業鏈，相信未來除了協助城市轉型，也會善盡作為地球村負責任的一個城市。