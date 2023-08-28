嘉義縣民雄大士爺祭9月5日正式展開，為期3天，除傳統儀式外，今年文化觀光局同樣規畫精彩活動，此外，在地民雄商圈協會別出心裁推出辦桌體驗，還分成「頂街作伙食好料、下街桌頂真豐沛」兩式不同菜色，民眾體驗傳統文化之餘，筷子遊走餐桌一圈就能搜羅民雄在地美食。
28日大士爺祭宣傳記者會在大士爺廟前舉行，嘉義縣長翁章梁說，大士爺祭與恆春搶孤、頭城搶孤、基隆中元祭並列台灣四大普度祭典，都是歷史悠久的人文盛事，且一年當中只有大士爺祭期間能看到高9尺3吋高的大士爺神像，今年縣府還邀請專業團隊設計多元體驗活動、大士爺祭周邊商品等，邀請民眾來向大士爺祈福、保平安。
民雄鄉長林于玲指出，每年的大士爺祭都有新的變化，今年結合年輕團隊的創意，將傳統文化融入民眾生活，尤其9月2號由民雄商圈協會籌備的辦桌體驗更是別出心裁，再加上大士爺祭素有「民雄雨傘節」別稱，邀民眾一定要來民雄走走，體驗全台獨家的大士爺祭。
文觀局表示，9月5日正式開始為期3天的「大士爺祭」，現場準備4種精彩活動，分別為「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」、「好神抽獎」。好神演藝邀請入圍金曲獎的「裝咖人」以及「島嶼都市浪漫譚」、「傲詩妮」等知名樂團帶來音樂饗宴；好神手作以「愛你沙沙－親子畫沙活動」邀請民眾用傳統畫沙，設計出屬於自己的大士爺臉譜；好神走讀「隨大士爺伯下街遊－放水燈」與打貓街坊文化協會合作，帶領民眾認識民雄街區文史及科舉儀式。
好神抽獎的獎品為今年限量版的「2023嘉義好神胸章」，民眾在活動現場說出通關密語可獲得1次抽獎機會，9月7日為祭祀最後一天，大士爺廟將舉行普度大法會。
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