嘉義縣民雄大士爺祭即將盛大舉行，今年縣府文化觀光局邀請專業團隊設計多元體驗活動和大士爺祭周邊商品，邀民眾一起送大士爺神尊火化升天。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄大士爺祭又有「雨傘節」稱號，隨大士爺祭將舉行，大士爺廟旁高高掛起多彩雨傘成網美必拍風景。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄大士爺祭9月5日正式展開，為期3天，除傳統儀式外，今年文化觀光局同樣規畫精彩活動，此外，在地民雄商圈協會別出心裁推出辦桌體驗，還分成「頂街作伙食好料、下街桌頂真豐沛」兩式不同菜色，民眾體驗傳統文化之餘，筷子遊走餐桌一圈就能搜羅民雄在地美食。

28日大士爺祭宣傳記者會在大士爺廟前舉行，嘉義縣長翁章梁說，大士爺祭與恆春搶孤、頭城搶孤、基隆中元祭並列台灣四大普度祭典，都是歷史悠久的人文盛事，且一年當中只有大士爺祭期間能看到高9尺3吋高的大士爺神像，今年縣府還邀請專業團隊設計多元體驗活動、大士爺祭周邊商品等，邀請民眾來向大士爺祈福、保平安。

民雄鄉長林于玲指出，每年的大士爺祭都有新的變化，今年結合年輕團隊的創意，將傳統文化融入民眾生活，尤其9月2號由民雄商圈協會籌備的辦桌體驗更是別出心裁，再加上大士爺祭素有「民雄雨傘節」別稱，邀民眾一定要來民雄走走，體驗全台獨家的大士爺祭。

文觀局表示，9月5日正式開始為期3天的「大士爺祭」，現場準備4種精彩活動，分別為「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」、「好神抽獎」。好神演藝邀請入圍金曲獎的「裝咖人」以及「島嶼都市浪漫譚」、「傲詩妮」等知名樂團帶來音樂饗宴；好神手作以「愛你沙沙－親子畫沙活動」邀請民眾用傳統畫沙，設計出屬於自己的大士爺臉譜；好神走讀「隨大士爺伯下街遊－放水燈」與打貓街坊文化協會合作，帶領民眾認識民雄街區文史及科舉儀式。

好神抽獎的獎品為今年限量版的「2023嘉義好神胸章」，民眾在活動現場說出通關密語可獲得1次抽獎機會，9月7日為祭祀最後一天，大士爺廟將舉行普度大法會。