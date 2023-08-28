許多人尋求另一半時，容易對於有好感的對象暈船。一位男子近日決定默默的和暈船對象斷絕聯繫，沒想到卻突然接到一通電話，妹子表示自己和曖昧對象發生關係後懷孕了，「你可以陪我去墮胎嗎？」，讓下船的他決定進一步全面封鎖對方，貼文曝光後，許多網友紛紛大讚幸好他沒被情感牽著走。

原PO在Dcard發文指出，自從他決定下船，2周以來一直努力不去想念讓他暈船的妹子，結果卻突然接到一通電話，妹子問好後透露自己和新的曖昧對象見面，雖然沒有在一起，但卻沒進行保護措施下發生關係，結果懷孕了，曖昧對象也不幫忙買事後藥。

原PO質疑，就算妹子吐露煩惱，他也沒辦法做任何事情，不料妹子接下來竟求助，「你可以陪我去墮胎嗎？」，讓他忍不住傻眼回問，「…你認真的嗎？被別人內射，叫我陪你墮胎？」，最後原PO撂話強調自己已經下船、不要再吵他後，除了馬上把對方封鎖，也把後續接到的許多奇怪來電號碼一併列入封鎖名單，不過原PO仍感到相當困惑，「有人可以告訴我，她是怎麼有辦法說出這樣的話嗎？什麼心態啊？」

對此，許多網友紛紛回應，「可能以為備胎會心甘情願付醫藥費吧，還好你明智下船了」、「女的也是87，曖昧對象不買藥，自己是不會去婦產科買事後？沒腳？看到這種低能女，真的欠噴」、「沒錢墮胎啦，要你出錢而已」、「辛好你腦袋沒被撞到，看過一堆舔狗，這樣照樣舔的，她八成也把你當作這種人，想叫你出墮胎費」。