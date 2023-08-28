鷄籠中元祭的迎斗燈遊行，由郭姓宗親會帶頭，帶著各姓宗親會巡迴市區。（張志康攝）

基隆市副市長邱佩琳（右2）、基隆市議會議長童子瑋（左2）與文化局長江亭玫（左1）共同在遊行起點與各宗親會致意。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

傳承169年的鷄籠中元祭，28日下午進行迎斗燈儀式，在今年輪值主普郭姓宗親會帶頭下，各姓氏宗親會的斗燈也接續其後，隨著北管軒社聚樂社及得意堂十組全程吹奏北管樂曲，讓中元祭的氣氛愈來愈熱鬧。

在迎斗燈遊行的起點，包括基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋與文化局長江亭玫等人，都在場向宗親會隊伍表示敬意。

邱珮琳表示，迎斗燈是放水燈前的重要科儀，各姓宗親會的斗燈將繞行市區，再安放到慶安宮。各姓宗親會所付出的籌備工作可謂費盡心思，29日將展現最熱情、有活力的一面，透過中元祭活動為基隆以及全台灣祈求祝福。

童子瑋說，迎斗燈這個儀式是先民用「賽陣頭代替打破頭」的智慧，這也是基隆長期追求和平的文化傳統。希望有更多的年輕人可以加入，也希望全台各地的民眾能夠在29日參加中元祭遊行，親身體驗北台灣最盛大的文化盛事。

江亭玫說，迎斗燈儀式源自於道教科儀，「斗燈」是寺廟建築、普度常見的避邪祈福器物，民間信仰有北斗解厄、南斗延壽之說。今年的中元祭迎斗燈儀式，延續以往的傳統，都是在信一路金雞橋頭前集合，時間一到，在北管子弟團─得意堂、聚樂社的前導下緩緩出發，抵達慶安宮後將斗燈安置於內殿上。

29日上午經過發表儀式後，斗燈正式點亮，象徵各字姓都能元辰光彩，祈求平安。由此儀式也展現出斗燈與字姓團體共同命運的象徵性，具有凝聚族群團結的意義。

江亭玫表示，鷄籠中元祭是國家重要民俗，亦是北台灣科儀保存最完整的祭典。除了迎斗燈外，29日還將舉行盛大的放水燈花車遊行和施放水燈頭活動，歡迎大眾蒞臨基隆，體驗這百年文化盛事，未能前來現場參與盛會的民眾，亦可透過直播觀賞。