眾星雲集的第18屆KKBOX風雲榜將於9月2日在高雄巨蛋登場，高市府與頂尖跨國科技集團 KKCompany Technologies 旗下音樂串流品牌 KKBOX 聯手推出演唱會經濟對接方案「加食延暢＋」，官方索票成功的歌迷可憑序號換取限定優惠。市府也全力提供行政協助，包含巨蛋周遭的創意行銷路燈旗廣告與路面看板，更與高捷公司合作替風雲榜主持人黃偉晉「量聲打造」捷運到站廣播，為演唱會行銷加足馬力，全力迎接演唱會經濟。

高市府經發局長廖泰翔表示，很榮幸本屆KKBOX風雲榜選擇在高雄舉辦，市府也全力提供協助，不論是宣傳或是經濟對接方案，讓演唱會的經濟效益擴大並落地，尤其是在巨蛋周遭的路燈旗廣告就隱藏許多歌詞巧思，例如宇宙人的宣傳語錄就是致敬經典歌曲「要去高雄」，不僅達到宣傳卡司的效果，更是一種另類與歌迷互動的方式。

巨蛋周遭的KKBOX風雲榜路面看板。（圖片來源：高雄市經發局提供）

此外，市府也與高捷公司合作，比照年初天后張惠妹開唱規格，為本屆風雲榜主持人黃偉晉「量聲打造」捷運到站廣播，提醒歌迷巨蛋站到了，演唱會即將展開。經發局說明，除了與KKBOX風雲榜合作，宣傳高雄形象巧思外，主要還是希望透過與演唱會對接，讓效益擴大並落地。

除多元行銷創意之外，市府為了延續演唱會經濟，推出「加食延暢＋」，與在地酒吧、餐酒館及火鍋等各類型夜經濟特色店家合作，參與本屆KKBOX風雲榜的歌迷將會收到官方電郵寄送的活動序號，即可上官網兌換「加食延暢優惠PASS」，將可獲得合作店家提供的限定優惠，延續今年初演唱會經濟效益，同時也推廣高雄在地優質餐酒館。