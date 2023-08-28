桃園地院首場國民法官審理案28日登場，一早選任程序共有130人到庭，經電腦抽選出5男5女擔任國民法官，下午開始審理外甥弒舅案，面對當庭展示案發現場照、遺體解剖照和凶刀等，10人都很鎮定，反倒是死者女兒一度情緒潰堤，低聲啜泣，明將續審，預計周五宣判。

桃園市龜山區一名27歲錢姓男子，因無業常被劉姓舅舅碎念諷「沒路用」，去年12月24日晚間，再因電燈沒關與舅舅發生口角，錢男憤而返回房間，拿出預藏的切肉刀並以膠帶纏繞在手上，朝舅舅刺、砍20刀致死，桃檢依殺人罪起訴，這也是桃園首件適用國民法官審判案件。

桃園地院從符合資格的候選國民法官名冊中，電腦抽選出315人，寄發通知書及意願表，28日共有130名候選國民法官到庭，到庭率4成1，超乎院方預期，最終選出6名國民法官和4名備位法官，和桃園地院審判長林蕙芳、法官陳布衣和張羿正共同審理。

下午開庭審理時，旁聽者踴躍，吸引40人到場，甚至加開延伸法庭直播。在押的錢男情緒平穩，坦承殺人，辯護律師則主張是舅舅先持甩棍攻擊，錢男案發後坦承犯行，還請媽媽幫忙報警叫救護車，應符合自首要件，請求減輕其刑。

面對當庭出示血淋淋事故現場和死者解剖照，且刃長23公分的凶刀在眼前晃動，10位國民法官都面不改色，唯死者女兒忍不住，情緒潰堤當庭淚崩。全案明將繼續公開審理，預計周三評議、周五宣判。

桃園地院表示，6名國民法官有2男4女、4名備位國民法官是3男1女，總共5男、5女，其中2人不願透露個資，其餘5位國民法官和3位備位法官，2位碩士畢業、3位大學畢業、2位專科畢業、1位高中畢業；23至30歲1位、31至40歲3位、41至50歲2位、51歲到60歲2位；職業類別部分，採購人員1位、工程師2位、銷售員1位、技師1位、門市人員1位、教師1位、公務員1位。