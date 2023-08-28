八三夭於上周六前往高雄舉辦生日趴與簽票會。(KKLIVE提供)

搖滾天團八三夭將於10月14日（六）在高雄舉辦「顛倒世界」巡迴演唱會，門票上週五一開賣立即秒殺，讓團員們又驚又喜！其中團長小橘透露開票當下他正在找停車位，找了半個小時還沒找到，同時間看見公司群組訊息一直跳卻又不能滑手機讓他又緊張又焦躁，幸好停好車後打開手機是完售的資訊，讓他有豁然開朗的感覺！而吉他手劉逼開票前也忐忑不安，擔心歌迷太久沒跟他們見面會不會忘記他們了，因此聽到完售消息不僅讓他鬆了一口氣，也在社群上感性謝謝歌迷們一直都在。

帶著完售的喜悅以及久未見到南部歌迷的興奮之情，八三夭於上周六前往高雄舉辦生日趴與簽票會，現場粉絲不僅擠得水泄不通，簽票號碼牌更是發到不夠發，八三夭除了為生日趴準備了好吃好玩的市集，更邀來四組音樂人於下午接力開唱，而壓軸登台的八三夭也熱唱六首歌，其中更包含全新單曲〈給想要綻放的人〉首唱，並加唱了一首安可曲〈眉飛色舞〉，讓粉絲們大呼足感心。

而行程滿檔的八三夭除了同步準備世界巡迴外，主唱阿璞參加陸綜《披荊斬棘3》表現也備受矚目！阿璞攜手團員演繹節目主題曲時，不僅重新編曲更添加熱血搖滾風格，讓觀眾們為之驚艷，而上週末阿璞於初舞台演唱近年華人世界傳唱度最高的〈想見你想見你想見你〉一曲時也登上即時熱搜！這不僅是原唱阿璞第一次在陸綜上演出這首歌，節目播出後網評更一面倒「還是最想聽阿璞唱」、「還是要原唱最對味」，甚至還有網友搞笑留言「這首歌連村裡的狗都能哼兩句」！曾與八三夭合唱的A-Lin、柯佳嬿以及五月天主唱阿信更發文力挺，也讓人更期待他接下來的表現。