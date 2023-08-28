歌壇天后李玟去世令不少歌迷心痛，近日李玟生前擔任歌唱節目《中國好聲音》導師時的音檔和畫面流出，李玟疑似控訴節目方賽制不公，後續也爆出許多不利於節目的爆料，稱給錢就能晉級等等流言，主管機關浙江廣電集團表示會調查，但風波越演越烈25日正式宣布停播，該節目冠名舉辦的「日照日出音樂節」邀來許多歌手，卻也似乎因此受到波及，學生票都沒賣完。

由《中國好聲音》冠名，《中國好聲音》製作公司燦星文化主辦的「日照日出音樂節」找來草東沒有派對、陶喆、袁婭維、頑童MJ116、蘇運瑩等等音樂人在山東日照市舉行「日照日出音樂節」，不過似乎是因為受近日風波影響，很多網友抨擊主辦方：「明天股票跌停哦」、「抵制，勸所有參加歌手退出」、「風口浪尖還在宣傳」、「小時候最喜歡的電視臺，後來沒有了還可惜，看到最近的這些事情，太失望了」、「壞聲音主打一個不要face 就是皮厚」、「中國好生意！」、「中國好韭菜中國好黑幕中國好生意」、「退票」、「把CoCo老師還給我們！」，而今日再發相關宣傳，星空衛視已將《中國好聲音》等字眼移除，而網上也看到許多人有意轉手門票，最低價的學生票尚未賣完。

27日曾參加過《中國好聲音》的學員們紛紛發文，袁藝菲表示機票和住宿都由節目組負擔，現場也有便當，妝髮和服裝都不收錢，李在溪也說：「沒有為了上節目、轉身支付費用」，台灣學員柏霖表示只有報銷交通和住宿費用，但有音樂博主「音樂先聲」曬出群組對話紀錄，透露選手們都要發博證明自己沒有花錢，因為內部已發出通知及要求。