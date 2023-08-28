犯案4名嫌犯遭逮捕後聲稱有「壞東西」附在神像上才將其燒毀，尋獲神像時已剩燒焦基座（警方提供）

金門古崗村金湯港的福德祠土地公神像25日驚傳遭竊，管委會獲知後緊急報案，警方組成專案小組立即勘驗現場並調閱附近監視器，鎖定楊姓男子等3男1女，27日逐一帶返偵辦，依竊盜罪移送金門地檢署偵辦。但是失竊神像已遭焚毀，只剩燒焦基座。嫌犯宣稱自己所信奉的神明指示該土地公神像有「壞咪啊」附體需帶回焚毀才會犯案。

據了解，古崗村金湯港的福德祠土地公是地區的精神信仰之一，每逢農曆三月二十三日媽祖生，村民除了在港灣沙灘拜海之外，也會到廟內焚香祭拜，感謝祂駐守港區保佑漁、蚵民出入平安，供奉已逾百年。每天前往上香的翁姓民眾25日上午卻發現神像不翼而飛，疑似遭竊，通知管委會後緊急報案，期望能盡速尋回神像歸位，繼續庇佑鄉里。

警方指出，金城分局金城派出所25日接獲廟方管委會報案後，立即組成專案小組前往現場勘驗，並調閱附近民宅與路口監視器，比對案發前後幾天出入的可疑車輛與人員畫面，過濾上百車輛影像後，鎖定楊姓男子共3男1女涉有重嫌，逐一帶案偵辦，20多小時內迅速破案，全案將依竊盜罪嫌報請福建金門地檢署偵辦。

本身是古崗村民，且身兼金城鎮仰雙巖、雙峯巖管理委員會總幹事的縣議員董森堡28日受訪時表示，這4名嫌犯落網後，宣稱自己所信仰參拜的神明指示，位於古崗金湯港福德祠的土地公神像有「髒東西」占據，因此分兩次前往現場，在向土地公擲3聖筊後，再將神像載到下埔下代天府旁的金爐燒毀。

董森堡氣憤的說，嫌犯的說法實在讓廟方與所有村民無法接受！金湯港福德祠周圍風景優美，近年已成網紅祕境，每天都有不少遊客與釣客出入，且廟內每天都有人參拜、打掃，村民也已供奉逾百年，怎會有什麼「髒東西」？且既然犯嫌口說的神像內附有「髒東西」，那為何又要向祂參拜擲筊，取得祂3聖杯同意後才偷去火化，說法根本不符邏輯；好好的一尊百年神像就這麼被毀了，此惡行人神共憤，廟方將對嫌犯4人提出加重竊盜與損毀告訴。而被燒焦到剩石製底座的土地公像，將由管委會討論後續修復或安置之方式。