為迎接年度重陽佳節的到來，桃園市8個局處共同規畫一系列重陽季活動。(蔡依珍攝)

為迎接年度重陽佳節的到來，桃園市8個局處共同規畫一系列重陽季活動，包括長青敬老楷模表揚大會、據點成果展、伯公照護站成果展、科技運動長青趣味運動會等，從8月延續到10月，市長張善政希望長者踴躍參與，傳遞樂活精神。

張善政表示，九九重陽節即將到來，為讓所有長輩們都能夠動起來，今年由市府社會局、衛生局、體育局、原民局、觀旅局、客家局、青年局與文化局等8個局處共同規畫一系列的重陽活動，期盼讓所有的長輩們一起度過一個快樂的重陽節。

張善政提到，雖然重陽節看似由社會局主辦，但市府特別攜手各相關局處，規畫重陽季系列活動，展現市府對長輩的愛心與關心，希望藉此讓所有的長輩們在生活中，能夠再發揮他們活潑的潛能，比退休前的生活更加多采多姿，也讓長輩們的生活能與大家打成一片、更加融入。

社會局長陳寶民表示，「桃園樂活重陽季系列活動」自8月起至10月，共分為「正向老化」、「活躍老化」與「世代共好」等三大主軸，包括社會局將主辦「長青敬老楷模表揚大會」、客家局舉辦「伯公照護站成果展」、體育局舉辦「科技運動長青趣味運動會」、衛生局舉辦「長者用藥安全知識競賽」、觀旅局舉辦「桃園動漫路跑嘉年華」。

文化局則規畫「青銀共好象棋比賽」、原民局舉辦「原住民族長者樂齡歌謠讚」，以及青年局舉辦「重陽送愛活動」等，期盼讓長輩們樂活安好，宜居桃園，體現真正的「桃園自在老」。更多詳細活動資訊可至「112年桃園市政府重陽季」網站查詢（網址：https：／／reurl.cc／nDGxW1）。