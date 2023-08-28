財政部修正《促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍》，將長照機構列入重大建設、享受租稅優惠，今日起生效。

財政部促參司表示，配合衛生福利部政策檢討修正，並鼓勵民間參與興辦長期照顧服務機構，修正重大範圍，於社會福利設施類別，增訂設有機構住宿式服務的長期照顧服務機構。

根據財政部所公布的內容，長照要納入重大公共建設、享受租稅優惠必須符合4個條件，包含投資額要3.5億元以上；提供住宿式長照且設立床位100位以上。

機構總樓地板面積2700平方公尺（816.75坪），也就是每人配置面積要27平方公尺（8.16坪）以上。最後要提供30％比率床位給經濟弱勢或者床位給經濟弱勢者。

根據衛福部的稅式支出評估報告顯示，將長照納入重大公共建設、享受租稅優惠，給予優惠期間所造成的損失大約4.96億元；營造民間參與公共建設利益，使稅收增加約24.63億元，創造淨租稅利益為19.67億元。

符合重大公共建設的促參案，租稅優惠包含包括免徵營所稅最長5年、投資抵減、進口機具設備關稅優惠，以及地價稅、房屋稅、契稅減免等。