本月初，烏克蘭的水上無人機成功打擊俄黑海艦隊，至少2艘中型軍艦受損。現在，烏克蘭又推出潛水式無人機，可從水下攻擊俄羅斯軍艦，要是命中，有可能一發擊沉。

商業內幕(Businessinsider)報導，這款名為「馬里奇卡」(Marichka)的潛水無人機，大約6公尺長，外型就像大型魚雷，它將是俄國黑海艦隊的新威脅，因為更難發現，而且水線之下的打擊，對軍艦的傷害力更大。

⚡️⚡️На відео проводится тестування підводного дрону "Марічка", який стане в нагоді для підорських кораблів, берегових укріплень, для підводних човнів а також виконувати функції дорозвідки



Довжина - 6 м

Ширина - 1 м

Дальність - 1000 км

Ціна - 16 млн грнhttps://t.co/AHf3PV2zQj pic.twitter.com/YChcyGHw2T — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) August 22, 2023

更早之前，烏克蘭推出過一種名為「托洛卡」(Toloka) 的小型潛艇式無人機。據海軍觀察家「嗨薩頓」(hisutton)的資料，它以2具小型渦輪推進器為動力的戰矛型潛水器，武裝化的酬載量不大，因此它可能只是實驗型產物。

7 переваг підводного дрона «МАРІЧКА»

相比之下，馬里奇卡就相當驚人，據海軍新聞(Naval News)報導馬里奇卡的航程約為900公里，可以執行攻擊、運輸或偵察任務。

烏克蘭提供的影片顯示，馬里奇卡已被放入海中進行測試，另一段動畫則顯示它的規格。

據烏克蘭媒體報導，馬里奇卡是由一支名叫「彈藥烏克蘭」(Ammo Ukraine) 的志願工程師團隊開發的，估計耗資1600 萬格里夫納，即 43.3萬美元(約1381萬新台幣)。

俄羅斯黑海艦隊有多艘軍艦攜帶威力大、射程遠的巡弋飛彈，因此烏克蘭將它們視為大敵。在公開消息中，會特別標注「裝有巡弋飛彈的俄軍艦在何處」。去年以來，烏克蘭利用無人機，加大了對俄羅斯黑海艦隊的襲擊力量。

烏克蘭情報局局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)本週表示，海軍攻擊無人機已經能夠 「癱瘓」 俄羅斯黑海艦隊。

不過，俄羅斯也擊毀了許多烏克蘭無人機，有些是利用電子戰干擾，有些是用飛彈、機砲擊落。布達諾夫則表示，即使襲擊沒成功，仍然是一種有效的威懾方式，俄國軍艦不敢隨意出航。

烏克蘭還建立了第一個海軍無人機旅，稱為第385特種用途海上無人系統獨立旅。