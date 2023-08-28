郭台銘今（28）日上午10時召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選，全面展開連署以取得參選資格。對此，資深媒體人趙少康認為，郭董自己都宣布選總統了，已經不適合再請其他人喝咖啡，「我願意擔起這項重任，邀請非綠陣營三人坐下來」，再決定整合方式！

趙少康28日在臉書指出，郭董的動作應該是想給柯文哲主席壓力，拉低柯文哲的支持度，以達成「郭柯合」目標。不過，既然郭董自己都宣布選總統了，已經不適合再請其他人喝咖啡。

趙少康直言，這杯「整合咖啡」應該由沒有利害關係、以大局為重的第四人出面，如果有必要，「我願意擔起這項重任」，邀請非綠陣營三人坐下來，達成現階段各自努力、不傷和氣的原則，一個半月後，不論透過民調或談判，再決定整合方式。這杯咖啡喝得才有意思，而不是有人強勢主導，要其他人都要退讓。

趙少康也認為，選舉最重要的是實力，而實力必須從整體考量，不是只有候選人本身。目前國民黨有14個縣市長、38位立委、50多位立委候選人、380席縣市議員，都是侯友宜市長的資產。

趙少康強調，選舉不是都靠錢，候選人本身的條件、願景、能力，以及要帶給台灣跟人民什麼更重要，光靠錢是無法成事的。一旦2024大選最後有四組人參選，開玩笑說，包括賴清德在內「大家都可以回家睡覺了」。

趙少康呼籲，「非綠陣營」最終必須整合為一組人馬，才有跟民進黨一較高下的條件，否則必死無疑。