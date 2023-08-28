副總統賴清德今天（28日）接見台大管理學院EMBA師生提到，政府利用歲計賸餘補助勞健保、投資台電，目的是要穩定物價，今年消費者物價指數（CPI）可能在2點多趴，希望能控制在2％以下。他說，政府利用經濟成長和歲計賸餘做更多社會投資，讓社會安全網更加穩固，並維持財政紀律穩健。7年多來，政府長期負債比已從2016年的33％，下降到今年7月底的27.2％。

賴清德28日在總統府接見「國立台灣大學管理學院EMBA師生」，由中華民國汽車公會全國聯合會理事長劉錦村率領，赴總統府拜會賴清德。

賴清德細數經濟及產業發展現況表示，相較於2016年，台灣2022年對外貿易成長7成，經濟體由新台幣17兆元，成長到22兆元多，成長了5兆多元，大幅提高，排名全球第21大經濟體，這是相當不容易的成績，因為台灣人口數約2,350萬人，在全球排名第57；而面積約3萬6000平方公里，全世界僅排名第140。

他說，我國總體經濟成長也反映在稅收上，賴清德說，政府因此有餘裕能為國人做更多事。過去6年都有歲計賸餘，2022年最多，政府運用其中1,000億元挹注勞保、健保及投資台電，以穩定民生物價，並減少產業、個人或弱勢家庭在疫情期間所受到的衝擊。另外，1800億元則讓每位國人分享經濟成長的果實。

他強調，近幾年歲計賸餘也讓政府更有餘裕推動社福政策，包括「0到6歲國家一起養」，2023年預算達約1100億元，盼降低年輕家庭的負擔；「長照2.0」今年預算約650億元，來照顧65歲以上長輩；現在還要推動縮短公私立大學學雜費差距，落實教育平權，人才越多，國家就能更好。

賴清德表示，這幾年，政府利用經濟成長和歲計賸餘做更多社會投資，讓社會安全網更加穩固，同時維持財政紀律的穩健。7年多來，政府長期負債比已從2016年的33％，下降到今年7月底的27.2％。

他最後也分享國際獅子會創始者茂文‧鍾士（Melvin Jones）的座右銘，「你自己無法走得太遠，除非你開始為其他人做一些事」，期許大家一起幫助台灣，讓國家走得更遠。