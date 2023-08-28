女星丫頭（詹子晴）以《黑澀會》出道後，便憑著亮麗外表與幽默的主持風格，持續活躍於各大綜藝節目，不過她昔因罹患畸胎瘤而減少運動並吃得營養，導致體重上升，今(28)日在社群上透露自己的體重變化受到網友的關注，崩潰直言：「請問這些路人到底要我怎麼活呀？」

丫頭今日稍早在社群上曬出一張自己的全身照，配文透露自己體重變化的過程，寫下：「自己從7/14到現在瘦了五公斤。」不過卻還是被人稱自己胖了，讓她崩潰哀號：「到底要人怎麼活呀？」並認為這段時間好像白瘦了一樣。不過，丫頭面對網友們對她體重的關注，也決定要以平常心面對，「乾脆管他的，繼續胖，反正我瘦了還是胖了都會被說怎麼胖這麼多。」

貼文PO出後，也吸引不少人爭相前來力挺丫頭：「每個人標準不同，自己開心就好」、「現在好像不瘦成紙片人都不算瘦」、「你明明瘦超級多的。」此外，還有人歪樓跪求丫頭的瘦身秘笈，表示：「可以告訴我怎麼瘦的嗎？」

事實上，丫頭過往身體裡曾長了長約5.8cm的畸胎瘤，並因此動手術治療，術後胖了不少，當時她還指出：「生病那段時間有很多朋友說『欸你變胖了了喔』。」不過身體康復後便開始積極運動，力求回復往昔的身材。