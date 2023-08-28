本報報導指出，「光電侵良田『無米樂』恐變『無米了』」，農業部表示，台南市後壁區近8成農地為特定農業區優良農地，亦為水稻重要產區，強調，不同意優良農地變更設置太陽光電衝擊國內重要糧倉。

農業部指出，台南灌區在2022年1期稻作實施大區輪作，以提供節水獎勵方式，來鼓勵農民轉作其他作物，且實施區域內農民可自由選擇參加，並未強制休耕，如農民選擇繼續種植水稻，仍正常供給水稻用水，並非連續3年休耕。農業部強調，今年一期稻作及二期稻作實施全面節水措施有成，並受益於近期幾次颱風及西南氣流帶來降雨，為曾文-烏山頭水庫增加很大的蓄水量，目前水庫蓄水量已達4.5億噸，蓄水率76.6％，除今年秋冬雜作灌溉無虞，預期明年嘉南地區可望恢復一般正常灌溉，並將持續加強提升農田水利軟硬體建設，以穩定嘉南地區農業用水。

農業部強調，2020年7月修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，限制特定農業區及養殖漁業生產區內，無論農業用地面積大小，均不得變更設置太陽光電；對於2公頃以下農業用地，亦不同意變更；此外，強化審查流程，對於2至30公頃屬地方開發審議案件，應徵得中央農業主管機關審查同意，嚴格把關光電申請案。

農業部再次強調，農業綠能發展以「農業為本、綠能加值」為主軸，農作物需要進行光合作用以維持作物品質與產量穩定，溫室屋頂結合太陽光電，光電板覆蓋率不得超過40％，且其栽培作物品項應能適應上開環境下，維持產量7成以上，並依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」同意容許及落實查核機制，以促使農業與綠能共存共榮。