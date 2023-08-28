台灣交通亂象繼「行人地獄」後，台東「棒球隊」也登上國外論壇。1名外籍男子昨日與1名台籍張姓男子發生行車糾紛，外籍男子比出不雅手勢，張男則持球棒威嚇，並飆罵對方低下，警方獲報將雙方帶回，分別依妨害自由及公然侮辱移送地檢署偵辦。

該名外籍男子事後在Reddit論壇發表文章和照片，內文寫到「當時我們騎機車從台東往花蓮，有1台車試圖和我們共享混合車道，我們向他按喇叭時，他突然制止我們，並拿出球棒朝我的臉揮，這是台灣常見的行為嗎？這是我第1次在台灣體驗到這種路怒症，警察說我們沒有做錯任何事，所以我們應該靠路邊騎，讓出空間給他嗎？」

被控揮棒的台籍張姓男子也在個人臉書po出事發當下的錄影畫面，張男對著外籍男說，「你都按喇叭了還不讓人，你外國人很大嗎？可以給人家比不雅手勢嗎？」，接著又說「就是要超車才安全」，外籍男同行友人回話說，「我們沒有一定要讓車，你們可以等那台車過了之後再超車」，外籍男也接著說，「你可以超自己，但是你不要超我好嗎？」。

1分50秒的爭執影片中，張男不斷怒罵對方比不雅手勢，是低下外國人；外籍男最後則說中國人比較有禮貌，他們不攻擊我。

台東警察分局說明，行車糾紛案件發生在27日下午1點50分，張姓男子駕駛小貨車與騎乘機車的外籍男子，在同車道因超車按喇叭發生口角，張男於爭執過程中持球棒示威，員警到場將雙方帶回釐清案情。

台東警察分局表示，持球棒張姓男子涉嫌妨害自由，並查扣球棒；另外籍男子有公然侮辱行為，全案移送台東地檢署偵辦。