高雄登革熱疫情尚未趨緩，又即將迎來開學日，高雄市長陳其邁（紅衣）今日下午前往小港區中山國中視察校園防治情形，保障師生能安心上課。（崔正綱攝）

高雄登革熱疫情尚未趨緩，又即將迎來開學日，高雄市長陳其邁（紅衣）今日下午前往小港區中山國中視察校園防治情形，保障師生能安心上課。（崔正綱攝）

高雄登革熱疫情尚未趨緩，又即將迎來開學日，高雄市長陳其邁（紅衣）今日下午前往小港區中山國中視察校園防治情形，保障師生能安心上課。（崔正綱攝）

登革熱疫情尚未趨緩，即將迎來30日開學，鑒於歷年高雄小港區登革熱較為嚴重，高雄市長陳其邁今日下午前往小港區中山國中，視察校園登革熱防治情形，替師生把關安心上學。教育局長謝文斌表示，開學前已函請各校，請校方開學時多加留意學生狀況，若有登革熱疑似症狀立即通報，避免疫情擴散。

登革熱疫情持續延燒，高雄市衛生局指出，高雄市今日新增登革熱本土個案累計109例，均已規畫對確診個案住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。

本周三即將開學，為確保師生能安心上學，陳其邁今下午前往中山國中視察校方登革熱防治情形，並逐步對校園的生態池、廁所馬桶、教室、水溝、樹洞等易積水處巡檢，不放過任何角落，避免孳生病媒蚊。

陳其邁指出，依據過去防治的經驗，在9月開學的時候，通常疫情會有一些比較上升的趨勢，所以趁著開學之前，希望也能結合社區大家一起來進行大掃除，把環境的清消能夠落實，除了學校在整個防疫上的一些準備，也提醒所有的學校、社區大家共同注意登革熱的防治。

中山國中校長尹昱文表示，因應登革熱疫情，校內專責人員立即成立登革熱防治小組，於開學前全校總動員進行校園環境整頓。另開學第一週將利用全校性集會、班級群組、跑馬燈與海報圖卡等多元管道，向親師生宣導防疫工作，也請老師多利用家長班親會將防治觀念導入社區，共同避免登革熱疫情傳播。

謝文斌指出，開學前已函請各校，開學時校方要多加留意自東南亞等高風險地區返校的師生，倘有發燒、頭痛、出疹等症狀，請學校能夠多加關懷；若一旦發現師生有發燒、頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，請立即通報轄區衛生所及校安通報，以降低疫情擴散風險，共同營造校園安全衛生的學習環境，維護師生健康。