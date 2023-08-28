一向是日本水產品最大出口國的中國宣佈對日抵制措施後，位於東京江東區的日本最大魚市東京豐洲市場的批發商之間瀰漫著一片愁雲慘霧。過去極受歡迎的扇貝價格重挫3成，出口量更是暴跌8成。業者抱怨「我們毫無辦法」，「只能在國內和其他國家擴大銷路了」。

《日經中文網》報導說，在東京豐洲市場的水産品批發商中，不少公司之前強化了對大中華區的出口業務。連日來市場相關人士間都在討論處理核廢水排放的話題，「還是排放了，但是影響會持續多久呢？」。面對中國全面禁運的強硬措施，相關人士難掩沮喪之情。

報導說，大中華區的其他地區也緊跟中國大陸的步伐。香港從8月24日開始禁止進口福島等10個都縣産的水産品，澳門也將採取同樣的禁運措施。日本農林水産省的統計顯示，日本水産品的主要出口目的地是大中華區，2022年水産品出口總額為3873億日元，比上年增加3成。其中大陸為871億日元（合台幣183億元），香港為755億日元（合台幣159億元），台灣為346億日元（合台幣72.8億元，面向中國大陸和香港的出口占比巨大。

相關人士透露，從2022年秋季起大中華區訂單減少，做為珍貴食材的乾海參和乾鮑魚銷量下跌，供應日本國內數量增加，壓低了產地價格。最近香港客戶表示將全面停止進口，乾海參和乾鮑魚是中華料理的珍貴食材，要找到替代買家並不容易，日本業者表示：「我們毫無辦法」，「目前只能將本應出口的魚面向日本國內銷售」。

報導說，從豐洲市場的批發公司來看，冷凍扇貝的出口銷售額同比減少了8成。幾年來一直維持在日本人買不起的高價扇貝，在最大買家大中華區的購買減少後，在豐洲市場交易的扇貝的價格同比下跌3成。香港客戶利用中國禁止日本水產品政策來壓低價格，某批發商的一名負責人表示，「今後也將維持下降趨勢」，「這種狀況會持續多久？影響難以估量」，「必須考慮開拓其他國家的客戶了」。