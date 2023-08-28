有網友在臉書社團貼文，指她去年得知祖墳一帶的道路要拓寬，曾打電話告知不動產估價事務所，表示願意配合遷葬，但之後完全沒接到通知，近日才發現祖墓被挖了，連骨灰罈都被打碎，但地主卻沒告知。

嘉義縣水上鄉公所表示，縣府委託公所辦理拆遷補償作業，今年農曆過年前已進行公告，8月初才完成拆遷，只要無人認領就屬無主墳。據調查，網友所稱的私人地共有12門墳墓，有9門已以無主方式取掘檢骨。

牛稠埔段有3筆土地，共34門墳墓屬徵收範圍內，其中2筆土地屬公有墓地，1筆是私人土地。（取自「嘉義綠豆大小事」臉書社團∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市殯儀園區因聯外道路狹小，嘉義縣政府爭取經費要辦理道路徵收拓寬，同時委託水上公所辦理拆遷補償作業，而牛稠埔段有3筆土地，共34門墳墓屬徵收範圍內，其中2筆土地屬公有墓地，1筆是私人土地。

水上鄉殯葬管理所指出，配合道路拓寬，民眾收到公告後可辦理墳墓起掘遷葬，為讓民眾有作業時間，公所今年2月8日就進行公告，一般公告3個月就能展開遷葬，如公告期滿仍未遷墓，就視為無主墓，且公所直到8月分，農曆7月前才委託禮儀公司取掘骨骸，目前這些骨骸曝曬後就會裝罐，擇吉日再送生命紀念館安置。

網友指祖墓被挖了，連骨灰罈都被打碎，但她卻沒接到通知。（取自「嘉義綠豆大小事」臉書社團∕呂妍庭嘉義傳真）

針對網友指稱地主接到公告通知，且已領到徵收補助款，但卻完全沒告知的說法，殯葬管理所表示，當初縣府曾辦理會勘、開說明會，這塊私人土地12門有3門自行遷葬，不清楚地主和後人之間的聯繫狀況，強調每門骨骸都有專屬袋子和標註姓名，不會有混骨問題，也歡迎民眾前往指認、領回先人。

網友在「嘉義綠豆大小事」臉書社團貼文：「祖先墳墓在嘉雲寶塔旁的嘉人們，請注意祖先骨骸是否還安在喔！我們於去年7月28日得知，道路要拓寬。隨及打電話給台中的不動產估價事務所，告知對方願意配合遷葬，也留了聯絡電話跟地址給對方，對方表示徵收進度沒那麼快，之後也沒收到任何通知。卻於上上禮拜發現祖墓全被挖了，連骨灰罈都被打碎，骨頭竟沒撿幹淨。

水上鄉殯葬管理所表示地主許小姐都有收到公告通知，並且已經領到徵收的補助款。但卻完全沒告知，當初跟他購買土地的使用權人！若還有不知情的家屬，趕緊去尋找你們的公媽吧！如也是不知情，被強拆的，記得搜證報警。」