新北市慈善會演藝關懷列車開進萬里仁愛之家，12位多才多藝的演員及10位會員，帶來許多精彩的表演，不只邊吹口琴邊唱思念的海岸，還有薩克斯風表演及原民舞蹈，並餽贈12箱進口蘋果。最後大合唱芒果花，歌詞中蘊含感謝一生最愛的人，也象徵新北市慈善會獻身公益、關懷弱勢的精神。

新北市慈善會理事長林志誠表示，慈善會是由一群熱心且志同道合的朋友所組成，抱著服務學習是一種幸福，經常到社福機構關懷慰問與表演，帶給別人快樂，自己也開心。

這次表演，尤其創意原民舞蹈放牛的小孩、原住民很忙等炒熱現場氣氛，經典老歌如往事只能回味、總是夢著你、晚風、甲你攬牢牢及閩江夜曲等，則讓長者回憶滿滿。

有原住民血統的陳新生住在仁愛之家已經10多年，原住民舞讓他回憶童年快樂時光；聽到老歌，則讓陳鳳梅奶奶想起以前家裡有台黑膠唱片機，天一亮，母親就會放起台語歌，思慕的人是母親最愛的一首，聽到薩克斯風結合木管與銅管吹奏，讓她想起母親。

新北市立仁愛之家主任吳欽仁表示，感謝新北市慈善會對長者的關懷陪伴，讓所有長者充滿歡樂。住進仁愛之家的長者都是一群無依的長者，市府積極推動社會福利政策，讓每位長者都能過著幸福無憂的生活，仁愛之家也成立銀光健身房，鼓勵長輩多做運動，健康樂活。