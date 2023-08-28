全聯慶祥慈善基金會28日捐贈市值逾176萬元奶粉、尿布等高單價物資給桃園市政府，幫助弱勢家庭。（蔡依珍攝）

全聯慶祥慈善基金會自2017年開始捐贈物資給桃園市安家實物銀行，28日再捐贈市值逾176萬元奶粉、尿布等高單價的友善貼心物資給桃園市政府，市長張善政感謝企業為弱勢家庭雪中送炭，允善用寶貴的資源，將物資送到最需要的家庭。

張善政說，全聯在事業經營成功之餘，為弱勢家庭伸出援手，自2017年起每年捐贈桃園市社會局安家實物銀行物資，迄今累計捐贈已超過600萬元，近期物價飛漲，許多經濟困難家庭的育兒負擔、家庭照護負擔加重，感謝全聯看見弱勢家庭的需求，並從銷售資料中找出民眾最需要的物資幼兒奶粉、紙尿褲和成人復健褲等，貼心將實用的物資捐贈給安家實物銀行，並透過市府管道把物資送到最需要的人手上。

桃市府社會局表示，桃園市安家實物銀行，2021年服務人次2萬3208人次、2022年3萬1699人次，今年上半年1萬7270人次，疫情過後服務量沒有減少，主要是家戶生活開銷因通膨變大，且社會安全網擴大社工服務、實物銀行持續增加據點等因素。全聯捐贈的物資包括1080罐幼兒奶粉、2500包幼兒紙尿褲、960袋成人復健褲等高單價民生用品，總價值逾176萬元，將由安家實物銀行2個總行及25個分行進行分配，提供給桃園市弱勢幼兒及長者。

全聯實業營業部協理吳世民表示，全聯將全台1163個據點做為急難救助窗口，自2014年以來，已協助4.3萬個家庭度過急難、發出2.9萬餘張愛心福利卡，整體捐贈金額超過6億元。桃園市是全聯愛心循環的重要合作夥伴，已連續6年捐贈市府安家實物銀行百萬餘元的物資，希望透過這次捐贈活動協助400多個家庭，特別感謝社會局、區公所、醫院同仁的轉介與協助，讓全聯的愛心能有效散播出去。

吳世民指出，為幫助民眾適應生活，全聯也針對新住民、身心障礙者、中高齡及一般弱勢家庭舉辦職場體驗活動，透過活動了解全聯的工作內容，若參與者有興趣，可現場安排面談，提供有就業需求之弱勢家戶工作機會。