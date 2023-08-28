雲林縣麥寮高中男排隊在上學年111學年奪下高中排球甲級聯賽（HVL）殿軍，而隊史最佳成績是109學年的季軍。麥寮教練黃偉盛表示，畢竟偏鄉孩子有的是隔代教養或是新住民後代，經過訓練的話，「我覺得讓這些小孩子有個目標，拓展視野。」

登峰造極青年排球邀請賽28日進入第三天賽程，男子組麥寮高中和華僑高中大戰5局，麥寮最終29比27、22比25、25比22、20比25、6比15落敗。

對於這場比賽，黃偉盛認為，或許是因為去年跟華僑打，雙方兩勝兩敗，小孩子覺得其實蠻有機會的，所以他們今天太想贏，導致操之過急，沒有表現到很好，但也已經算OK了，目前階段就是驗收暑假成果，回去再繼續努力。

黃偉盛認為，麥寮的球風可能就是不害怕、比較野，可能這也是鄉下孩子的特色，特別感謝雲林縣政府的支持，讓就讀體育班的孩子學雜費全免，「很支持、蠻關心我們這一塊。」

本身也是雲林人的黃偉盛，也希望透過排球為故鄉盡一份力，他笑說，「所以這樣才會跟小孩子（在學校宿舍）睡了12年了！」他表示，透過訓練的話，這些小孩子有個目標，也藉由比賽交流、拓展視野，比如有的學生想學一技之長，有的可能想要當老師，就去讀師範學校，「就看小孩子想要走哪一條路，我們就盡力幫忙。」

第二次參加登峰造極，黃偉盛也笑說，去年受疫情影響，從9個球員打到剩7個，不過今年可以說是麥寮有史以來陣容最齊的一屆。「雖然身材不是最好，但可以說每個球員攻守都各有所長。」黃偉盛說，其實這次來參賽沒有特別在情蒐對手，主要是了解自己的孩子到哪個階段，也期許在新學年的賽季有所突破。