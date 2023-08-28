郭台銘今（28）日上午10時召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選，全面展開連署以取得參選資格。對此，國民黨前秘書長李乾龍說，很多人都講，「他是不是民進黨派來臥底的？」

根據《TVBS》報導，對於郭台銘宣布參選，國民黨前秘書長李乾龍說，這分明就是讓台灣海峽陷入兵兇戰危的推手，如果三角督就已經不一定會勝選，再加一個郭台銘出來搗蛋！很多人都講，「他是不是民進黨派來臥底的？」