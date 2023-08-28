癌症病患醫療支出龐大，尤其健保不給付的自費用藥價格高昂，若無商業保險支付，藥費就能讓人傾家蕩產。國民黨前台北市議員羅智強指出，許多商業保險規定的給付條件，必須以健保身分住院，才能請領實支實付，但日前健保署盤查這種情形，導致醫院擔心遭核刪住院給付，而不讓自費用癌藥患者以健保短期住院。他質疑如此將讓病友難以承受沉重醫療負擔，病友團體早已多次與金管會保險局溝通，政府卻無同理心。

「斷癌友生路，這是什麼樣的政府？」羅智強27日在臉書發文表示，癌症病患的醫療支出龐大，尤其健保不給付的自費用藥價格高昂，若無商業保險支付，藥費就能讓人傾家蕩產。侯友宜說「因病而窮、因窮而死，不該在台灣發生」，執政者聽得見嗎？

羅智強提到，媒體報導，許多商業保險規定的給付條件，必須以健保身分住院，才能請領實支實付，因此癌友自費治療時，若要申請保險理賠，就必須辦理住院。這本是癌友、健保與保險公司的一個默契，但日前健保署盤查這種情形，導致醫院擔心遭核刪住院給付，而不讓自費用癌藥患者以健保短期住院。為此，病友們發出「求救」訊息，病友表示，已在自費治療，卻被醫院要求不能使用健保身分住院。

「如此藥費無法申請實支實付醫療險，將難以承受沉重醫療負擔！」羅智強強調，病友團體控訴，癌症用藥已經被健保「丟包」，商保也不給付，要病人只能等死嗎？商業保險規定健保住院才能實支實付行之有年，癌症屬重大傷病，健保要查輕症住院，其實可以將癌症病患排除在外。

羅智強質疑，而根本之道，是商業保險的理賠為什麼要跟「健保住院」掛勾？這已經是跟不上時代！病友團體早已多次與金管會保險局溝通，保險局卻置之不理。只能說，面對身心受折磨的病患，政府並沒有該有的同理心。